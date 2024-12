Frigorifero, ora lo Stato te lo REGALA da gennaio | La Meloni dà l’ok e svetta nei consensi, ecco come averlo

Incredibile ma vero: il frigorifero ti verrà praticamente regalato a partire da gennaio grazie all’ok del governo.

Gli elettrodomestici sono da sempre un pilastro della vita domestica. Ma c’è un retroscena poco raccontato: molti di questi oggetti, progettati per semplificare la vita, sono pensati da uomini, per uomini. Suona paradossale, vero? Soprattutto se consideriamo che per decenni il patriarcato ha relegato le donne al ruolo di regine della cucina.

Ad esempio, vogliamo parlare dell’altezza di certi elettrodomestici, pensati per persone alte almeno 1,80 metri? Insomma, per decenni ci siamo affidati a oggetti nati in uffici di design popolati da uomini in giacca e cravatta, mentre chi li avrebbe usati davvero rimaneva inascoltato.

Per fortuna, le cose stanno cambiando: oggi molte aziende si affidano a team più inclusivi, ma la strada per un’innovazione davvero universale è ancora lunga. Soprattutto: la strada verso un’equa distribuzione dei compiti domestici è ancora lunga. Sembra però che Giorgia Meloni stia facendo qualcosa in merito, contro ogni pronostico.

Gli elettrodomestici più richiesti

Passando alla pratica, il mondo degli elettrodomestici è vastissimo. Si va dal frigorifero, sovrano incontrastato della cucina, ai piccoli aiutanti come i robot e le fruste elettriche. Tra le marche più popolari spiccano Samsung, LG e Whirlpool per frigoriferi e lavatrici, mentre per gli elettrodomestici da cucina più specifici troviamo KitchenAid o Smeg.

Ma quanto costano queste meraviglie? Dipende. Un frigorifero di fascia media può costare intorno ai 700 euro, mentre quelli smart possono sfiorare i 2.000 euro. Insomma, investire in un elettrodomestico non è proprio un’operazione economica facile, ma scegliere bene può fare la differenza.

Il regalo di Meloni

E proprio perché gli elettrodomestici possono costare un occhio della testa, arriva il Bonus elettrodomestici 2025, una manna dal cielo per le famiglie italiane. Questo incentivo permette di ottenere un contributo pari al 30% del costo di un elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro a pezzo. Se il tuo ISEE è inferiore a 25.000 euro, il contributo arriva fino a 200 euro. È però valido per un solo elettrodomestico, quindi scegli con attenzione.

Il ministro Adolfo Urso ha confermato l’iniziativa, spiegando che il fondo dedicato avrà una dotazione iniziale di 50 milioni di euro. L’obiettivo? Sostenere le famiglie, incentivare la produzione nazionale e spingere verso una transizione green. Tuttavia, c’è una piccola clausola: il bonus funziona a esaurimento, il che significa che le risorse sono limitate. Una volta terminati i fondi, addio incentivo. Le stime parlano di circa mezzo milione di italiani che potranno beneficiarne. E sì, sembrerebbe essere cumulabile con il bonus mobili, che offre una detrazione del 50% per chi sta ristrutturando casa.