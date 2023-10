Francia e minaccia terrorismo, Versailles di nuovo evacuata

(Adnkronos) – La reggia di Versailles è stata di nuovo evacuata oggi, "per ragioni di sicurezza", dopo quella già scattata sabato, rende noto Bfmtv citando una fonte della polizia e gli uffici del sito turistico. Oggi vi è una allerta per la possibile presenza di una bomba. Sono stati chiamati gli artificieri. Sabato scorso, 14 ottobre, la reggia di Versailles alle porte della capitale francese è stata evacuata a causa di un allarme bomba arrivato con un messaggio anonimo al sito moncomissariat.fr. In mattinata stessa sorte era toccata al museo parigino del Louvre chiuso per motivi di sicurezza dopo che erano arrivati analoghi messaggi riguardanti allarmi bomba. Gli allarmi all'indomani dell'attacco terroristico in un liceo di Arras dove un professore è stato ucciso da un 20enne ceceno al grido di 'Allah Akbar', la tensione in tutto il Paese è altissima. Ma il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha assicurato che al Louvre, a Versailles e alla Gare de Lyon "non c'è stata alcuna minaccia reale". "Ogni volta abbiamo inviato gli artificieri dopo aver evacuato l'area. Non c'era alcuna minaccia reale", ha affermato. Anche una delle sale della stazione di Parigi da cui partono i treni diretti verso il sudest ma anche verso Svizzera e Italia, è stata evacuata dopo il ritrovamento di una bottiglia contenente protossido d'azoto, ha reso noto Le Figaro citando una fonte di polizia, mentre un portavoce delle ferrovie francesi Sncf ha precisato che si "è trattato di un intervento di routine", sminuendo l'allarme. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata