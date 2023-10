Francia, 57enne stupra e uccide bimba: “Scena da film horror”

(Adnkronos) – Il corpo nudo della piccola Loana con segni di percosse è stato ritrovato in una cantina. Secondo quanto riporta 'Le Figaro' il 57enne, sospettato dell'omicidio della bimba di un anno è mezzo, abitava a una cinquantina di metri dalla sua abitazione di Sedan nelle Ardenne e conosceva bene la famiglia. "E' caduta dalle scale" si è difeso l'uomo parlando con il pubblico ministero di Reims. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Reims e al commissariato di Sedan. Il cadavere è stato ritrovato avvolto in un lenzuolo, tutto impregnato di sangue. "La scena del crimine è degna di un film dell'orrore" ha detto una fonte della polizia a Le Figaro. “E' una quantità di sangue tale che non può corrispondere a un solo corpo” fa notare. Mercoledì la polizia ha lanciato un appello per ritrovare la bambina, scomparsa da martedì alle 17.30. La piccola, alta un metro e venti, indossava pantaloni grigi, cappotto nero e giacca rosa, oltre ad avere uno zaino sulle spalle. Della bimba, che non aveva il cellulare, si erano perse le tracce dopo che era stata vista alla fermata dell'autobus che avrebbe dovuto riportarla a casa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

