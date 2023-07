Forza Italia, Tajani: “Chi vuole si candidi al posto mio alla presidenza”

(Adnkronos) – Forza Italia in calo nei sondaggi? "Ci hanno dati per morti, scomparsi, estinti più o meno ogni anno, dal 1994 ad oggi. Saranno forse le preoccupazioni dei soliti tre o quattro parlamentari, guardi, potrei fare i nomi e cognomi". Lo dice Antonio Tajani a 'Repubblica'. "Balle, insomma. Quanto meno con me, nessuno ha manifestato preoccupazione all’interno del partito", spiega ancora il ministro degli Esteri aggiungendo: "E ancora c’è qualcuno che vorrebbe farmi la morale? Sfido chiunque a venire allo scoperto". Per fare cosa? "Sabato c’è il Consiglio nazionale. Vorrei che chi la pensa in maniera difforme lo dica apertamente. Anzi, si candidi al posto mio alla presidenza del partito. Confrontiamoci, mettiamoci alla prova. Io non ho nulla da temere". Dicono che la famiglia Berlusconi – e segnatamente Marina e Pier Silvio – abbia chiuso i canali con Forza Italia: "Balle su balle, anche queste. La famiglia è tutt’altro che disinteressata, segue, si informa. Io con Marina parlo ogni giorno, per essere chiari. E anche con suo fratello. C’è un dialogo costante con Gianni Letta e con Fedele Confalonieri. Di cosa parla esattamente chi allude senza sapere?", dice Tajani. —[email protected] (Web Info)

