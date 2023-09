Forza Italia Paestum, ‘avatar’ Berlusconi accoglierà popolo azzurro

(Adnkronos) – Ad accogliere delegati e simpatizzanti di Forza Italia al Berlusconi day di Paestum ci sarà un 'avatar' di Silvio. All'ingresso dell'hotel Ariston, location scelta per la 'tre giorni' in memoria del Cav, raccontano gli organizzatori all'Adnkronos, sarà allestita un ventola olografica, nel gergo tecnico, di circa 60 cm, (la grandezza di un normale ventilatore a piantana) che proietterà l'immagine tridimensionale del leader azzurro, scomparso il 12 giugno scorso. Gli ospiti della kermesse potranno vedere la sagoma di Berlusconi, o meglio, la testa quasi a grandezza naturale, che sorriderà e saluterà il suo 'popolo azzurro', riunito per commemorarlo. ''L'immagine di Berlusconi sarà proiettata dalla ventola olografica, la sua sagoma sarà trasparente, come se fluttuasse", spiega chi ha lavorato alla realizzazione grafica dell'ologramma, ovvero il team 'Crisalide', una rete di imprese del napoletano, che fa capo al professore Mario Migliulo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

