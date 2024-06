Fortuna e buona salute, questi cristalli non hanno pari: mettili qui ogni notte e vedrai che svolta nella vita

Se siete alla ricerca di fortuna e buona salute nella vostra vita, prendete questi cristalli, il loro potere non avrà eguali. Dovrete metterli qui ogni notte e vedrete che la vostra vita migliorerà.

Iniziamo subito col precisare che, non c’è nessun fondamento scientifico su quello che vi staremo per dire, quindi ai cristalli o ci credete o non ci credete. Nel primo caso, stiamo per descrivervi un’usanza che viene usata fin dai tempi antichi, nel secondo caso potrete o leggere comunque, anche solo per curiosità o passare oltre senza problemi.

Non ci offendiamo, tranquilli. Ognuno è libero di pensarla come vuole e nessuno dovrebbe giudicare nessuno per le proprie idee. Ad ogni modo, a prescindere dal gruppo che avete scelto, se state leggendo vuol dire che abbiamo attirato la vostra attenzione.

Il potere del cristallo viene spesso utilizzato in moltissime culture per migliorare non solo la salute, ma anche il benessere psicofisico. Per chi non lo sapesse, i cristalli sono composti minerali naturali, con una struttura cristallina che rilascia una proprietà unica ad ogni singolo tipo, con la capacità di generare campi elettromagnetici.

Questi cristalli possono anche emettere vibrazioni energetiche che possono influenzare la vostra salute mentale. Per questo, se volete fortuna e buona salute, dovete posizionare ogni notte questi minerali in questo punto.

Metti i cristalli qui ogni notte

I cristalli hanno moltissimi significati per non parlare del fatto che ce ne sono di tanti tipi. Ognuno infatti è adibito ad una particolare compito. Per chi fosse un amante della serie tv, Streghe, si ricorderà benissimo come le sorelle Halliwll, utilizzassero sempre un piccolo cristallo legato ad una collana, per trovare le persone scomparse.

Questo perché nelle credenze soprannaturali, il cristallo ha un grosso potere. Ad ogni modo, televisione a parte, ne esistono moltissimi tipi come vi dicevamo e ognuno ha un compito. Per esempio con l’ametista alleviate l’ansia, la pietra di luna per proteggere la donna durante la gravidanza, l‘agata per il buon umore e così via.

Ecco cosa fare

A prescindere dal tipo di cristallo che avete scelto, se è la fortuna e la buona salute quella che cercate, una volta trovato il vostro minerale, dovrete tenerlo tutte le notti ma anche di giorno, sempre vicino al corpo, che sia in tasca, o indossato come un gioiello e ancora vicino al letto. Soltanto così potrete sperare di vedere dei risultati.

Ovviamente questo discorso cambia in base a se ci crediate o meno, ma comunque se volete informarvi, leggete tutte le proprietà dei vari cristalli, scegliete quello che più vi rappresenta o che vi abbia attirato e tenetelo sempre con voi. Tanto male non fa, quindi fateci sapere se ha funzionato.