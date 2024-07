Solo in questo market si può mangiare tra gli scaffali: Roma è la sede principale | La fila alle casse non è più un problema

Negozi giapponesi: una passione che conquista l’Italia

La cultura giapponese ha esercitato un fascino magnetico sul mondo occidentale, e l’Italia non fa eccezione. Dalla diffusione di anime e manga che hanno conquistato generazioni di giovani e adulti, fino alla cucina raffinata e variegata del Giappone, l’interesse per tutto ciò che è nipponico è in costante aumento.

Questo entusiasmo si riflette anche nell’apertura di numerosi negozi giapponesi in Italia, dove è possibile trovare un’ampia gamma di prodotti, dai gadget dei personaggi più amati agli ingredienti culinari indispensabili per preparare autentici piatti giapponesi.

In Italia, il fenomeno degli anime e dei manga ha creato una comunità di appassionati devoti. Le fiere del fumetto, come il Lucca Comics & Games, attirano migliaia di fan che si riuniscono per celebrare i loro eroi preferiti. Parallelamente, la cucina giapponese ha conquistato un posto di rilievo nel panorama gastronomico italiano. Sushi, ramen, tempura e tante altre specialità sono ormai presenti nei menu di molti ristoranti, e la domanda di ingredienti autentici ha portato all’apertura di negozi specializzati.

Questi negozi offrono non solo prodotti alimentari, ma anche un’esperienza culturale. Entrare in un negozio giapponese significa immergersi in un mondo diverso, fatto di sapori, colori e suoni tipici del Giappone. Dai dolci tradizionali come i mochi, agli snack salati come i senbei, fino alle bevande iconiche come il sake e il tè matcha, l’offerta è vasta e variegata.

Kombini: un angolo di Giappone a Roma

Tra i numerosi negozi giapponesi presenti in Italia, Kombini a Roma rappresenta un esempio unico. Aperto sette anni fa da Wang Jun Feng, noto come Danilo, Kombini si ispira ai celebri combini giapponesi, ovvero i convenience store che in Giappone sono una presenza capillare e fondamentale nella vita quotidiana. I combini giapponesi, come 7-Eleven, Lawson e FamilyMart, offrono una vasta gamma di prodotti che vanno ben oltre i semplici snack confezionati. Questi minimarket, aperti 24 ore su 24, sette giorni su sette, sono veri e propri empori dove è possibile trovare tutto ciò di cui si ha bisogno, dai prodotti freschi come onigiri, soba e udon, a articoli di uso quotidiano come giornali, ombrelli e bevande calde e fredde. La qualità e la freschezza del cibo offerto nei combini sono sorprendenti per i turisti, che possono gustare piatti deliziosi pronti da consumare sul posto.

Kombini, situato nel quartiere San Paolo di Roma, ripropone fedelmente l’atmosfera dei combini giapponesi. La bottega è tappezzata di manga e offre una selezione di prodotti alimentari autentici, dai noodles pronti da cucinare alle buste di alghe nori per sushi, fino ai mochi al tè matcha e ai fagioli azuki. Gli scaffali sono ricolmi di sake, soft drink dai colori sgargianti, tè al gelsomino e birre giapponesi, mentre una sezione dedicata agli utensili per il tè e le bacchette completa l’offerta. Dopo un’importante ristrutturazione, Kombini ha riaperto il primo gennaio 2024, presentando un locale rinnovato e decorato con carta da parati a tema One Piece, Dragon Ball e altri manga famosi. L’ambiente accogliente invita i clienti a fermarsi per un pasto veloce, scegliendo tra un menu che include gyoza di maiale e funghi shiitake, yakisoba piccante, riso con pollo teriyaki e zuppa di miso.

Cosa si mangia e quanto si spende da Kombini

Il menu di Kombini, dopo l’attesa riapertura, è disponibile in una versione ridotta, ma in espansione. I commensali possono ordinare tramite un iPad che invia direttamente l’ordine in cucina, dove ogni piatto viene preparato al momento. I prezzi sono accessibili, dai gyoza di maiale e funghi shiitake a 3,80 euro, al riso con pollo teriyaki a 8€ e zuppa di miso a 4€. Tra i piatti provati, spiccano il riso saltato con maiale tonkatsu a 8€ e gli udon saltati con verdure e maiale a 6,50€.

Kombini, con la sua autentica atmosfera giapponese e la vasta offerta di prodotti, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della cultura nipponica a Roma. Situato in Via Gaspare Gozzi 49, offre un’esperienza unica che combina shopping e gastronomia, portando un pezzo di Giappone nella capitale italiana.