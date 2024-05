Altro che pane a 9 euro, in questi panifici risparmi e compri un prodotto di alta qualità: segnati questi indirizzi

Il pane, un alimento che è anche tradizione

Il pane è uno degli alimenti più antichi e fondamentali nella dieta umana. Fin dai tempi più remoti, il pane ha rappresentato un sostentamento quotidiano di fondamentale importanza. Dai semplici impasti di farina e acqua dei primi agricoltori alle più sofisticate tecniche di lievitazione sviluppate nel corso dei millenni, la panificazione ha visto un’evoluzione costante, integrando nuove tecniche e ingredienti per migliorare il gusto e la conservabilità.

La figura del fornaio ha sempre rivestito un ruolo centrale nelle comunità, con il forno che spesso fungeva da punto di riferimento non solo per la vendita del pane, ma anche per incontri e scambi culturali. Questo mestiere, apparentemente semplice, richiede una grande conoscenza delle materie prime, delle tecniche di lavorazione e una notevole dedizione. La tradizione dei fornai si tramanda di generazione in generazione.

Negli ultimi anni Roma ha visto una rinascita nel settore della panificazione, con l’apertura di nuovi panifici gestiti da giovani talenti che portano con sé innovazione e passione. Questi nuovi fornai non si limitano a produrre pane, ma propongono una vasta gamma di prodotti lievitati, dal pane artigianale alla pizza, dai dolci ai biscotti, tutto realizzato con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti e ai processi di lavorazione.

Quali sono i panifici romani cui rivolgersi

I nuovi panifici sorti a Roma offrono un’esperienza unica con i prodotti da forno e soprattutto danno la possibilità di ottenere degli alimenti di grande qualità, con ingredienti di prima scelta, ma risparmiando. Dunque qualità e risparmio si legano profondamente. Ecco i principali cui rivolgersi:

il Panificio Bonci è una tappa obbligata per chi cerca una vasta selezione di pani artigianali e altri prodotti da forno. Gabriele Bonci, noto per la sua maestria nella panificazione, offre una gamma di pane che va dal cioccolato al multicereali, passando per vari tipi di grano antico e farine speciali;

Forno Conti & Co., aperto nel 2021 da Sergio Conti, che rappresenta una fusione di tradizione e modernità. Il locale, con un design nordico, mette in risalto un pane di alta qualità, affiancato da una selezione di dolci e piatti stagionali.

Panificio Marè Prati, che ha rivoluzionato l'offerta di pane e pizza nel quartiere Prati, utilizzando tecniche di lievitazione spontanea e farine miste;

Zampa Forno Etico, nel Tuscolano;

Santi Sebastiano e Valentino, aperto dal 2016;

Tulipane, un progetto recente di Sara Bonamini e Flaminia Fratini, che unisce la passione per la panificazione con un'attenzione particolare al design e all'accoglienza;

il Forno Monteforte, riaperto nel 2018, e

Triticum Micropanificio Agricolo, aperto nel 2020 da Matteo Valentini, che rappresenta la nuova generazione di panifici romani, con una proposta che va oltre il semplice pane, includendo pizze e prodotti da forno di alta qualità.

l'Antico Forno Roscioli, recentemente ristrutturato, che continua a essere un punto di riferimento per i romani, con una vasta selezione di pane e pizza.

Una scena locale ricca e variegata

La scena della panificazione a Roma è in pieno fermento, con un equilibrio perfetto tra rispetto delle tradizioni e desiderio di innovazione, offrendo ai romani una vasta gamma di prodotti di alta qualità e rendendo la città un luogo ideale per gli amanti del pane.

Tra le nuove aperture si notano Tibó Boulangerie, che si distingue per il suo stile francese, mentre Garage Forno è già un punto di riferimento per gli amanti del pane di qualità. Non mancano poi i panifici storici che continuano a innovare pur mantenendo la tradizione, come Pane e Tempesta e il Forno degli Amici, che da anni offrono prodotti eccellenti.