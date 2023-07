Foligno, brandisce ascia e mannaia durante una lite con i vicini

(Adnkronos) – Durante una discussione con i vicini di casa, ha brandito una mannaia e e un'ascia. E' successo a Foligno, Perugia, e il 28enne è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile. Secondo la ricostruzione dei militari, la questione del contendere era legata al fatto che la cassetta delle lettere dei vicini, essendo sulla recinzione del giardino, poteva essere raggiunta soltanto passando attraverso il giardino di pertinenza dell’abitazione dell’uomo.

Il 28enne ha preso l'ascia spaccalegna che aveva in giardino e ha sferrato un colpo nei confronti del vicino che, fortunatamente, è riuscito a schivarlo. Un familiare ha assistito alla scena e ha telefonato al 112 e i carabinieri, giunti sul posto, hanno parlato con i presenti e sequestrato sia la mannaia sia l'ascia. Il 28enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Spoleto per minaccia aggravata.

