Foggia, trovati corpi dei fratellini scomparsi: erano in vasca di irrigazione

(Adnkronos) – Sono stati trovati morti in una vasca per l'irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni scomparsi da ieri pomeriggio. A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. L'acqua era profonda tre metri. —[email protected] (Web Info)

