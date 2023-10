Foggia, nonno arrestato: accusato di violenza sessuale sulle nipoti

(Adnkronos) – Un uomo di 70 anni di Ordona, in provincia di Foggia, è accusato di violenza sessuale aggravata, commessa nei confronti delle due nipotine, una delle quali da pochi giorni maggiorenne. I fatti sarebbero avvenuti fin da quando le nipoti avevano all'incirca otto anni di età. Nei suoi confronti è stata eseguita dalla Squadra Mobile della Questura del capoluogo una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su proposta della Procura della Repubblica. L’indagine ha raccolto prove ritenute importanti. Il nonno, in più con la violenza, avrebbe costretto le due nipoti, di età inferiore ai 14 anni, a subire o compiere atti sessuali. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione e, al termine della redazione degli atti di rito, portato in carcere. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

