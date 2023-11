Fiumicino, pollaio sul balcone: sequestrate 16 galline

Un bel balcone, non c’è che dire. Ampio e luminoso, con un solo difetto: ci sta un pollaio. E non nel senso figurato. Succede a Fiumicino

Un bel balcone, non c’è che dire. Ampio e luminoso, con un solo difetto: ci sta un pollaio. E non nel senso figurato. Succede a Fiumicino, in via delle Dune, in un appartamento al primo piano c’è un pollaio rudimentale su un balcone.

A far esplodere la storia, un esposto dei residenti della palazzina che a causa del tanfo si sono rivolti alle autorità. Gli agenti del servizio ambiente hanno effettuato un sopralluogo e scoperto la presenza, proprio su quel balcone, di un box doccia all’angolo “abitato da 16 galline e un gallo”.

Per far star comodi gli animali, il proprietario del balcone aveva provvisto il box di ripiani in legno. A custodire le galline, una famiglia del Bangladesh, residente da anni a Fiumicino. Per evitare la fuga dei preziosi volatili, si era provvisto anche di montare una rete fino al soffitto del balcone. Un lavoro di precisione quindi.

La storia fa parte di una rete di almeno 50 interventi eseguiti sul territorio della Capitale da parte del Reparto di Polizia locale giudiziaria volti a tenere sotto controllo il territorio. Dall’abbandono dei rifiuti, al controllo sull’abusivismo edilizio, fino alle galline sui balconi.

Controlli ambientali, i numeri dei furbetti

Dai controlli da parte delle forze dell’Ordine sul territorio di Fiumicino e dintorni, emergono numeri tutt’altro che irrisori. Tre terreni sequestrati tra Maccarese e Fregene, 45 sanzioni amministrative per 35 lotti incolti usati come stallo per immondizia sempre a Fregene più altre 10 per abbandono di rifiuti urbani da parte di privati cittadini in strada.

Sono invece 17 le sanzioni per abusi edilizi su tettoie di edifici vincolati, di cui 4 posti sotto sequestro. I sequestri riguardano abusi come il cambio di destinazione d’uso per garage o seminterrati.