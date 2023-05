Fiorentina-Udinese 2-0, gol di Castrovilli e Bonaventura

(Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 2-0 l'Udinese in un match della 35/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere la partita in favore dei padroni di casa le reti di Castrovilli al 7' e Bonaventura al 90'. In classifica i viola sono ottavi insieme a Torino e Monza a quota 49, mentre i friulani sono undicesimi insieme al Bologna con 46 punti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

