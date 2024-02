Fiorentina 5-1 Frosinone, uragano viola al Franchi: Di Francesco a rischio retrocessione

Terza sconfitta nelle ultime cinque per il Frosinone che subisce l’esondazione viola e esce dal Franchi con le ossa rotte. Decisive le reti di Belotti, Ikoné e Quarta nel primo tempo. Chiudono la gara Gonzalez e Barak. Inutile il gol della bandiera di Mazzitelli.

Primo Tempo

Parte meglio la squadra viola che va subito vicina al vantaggio al 11′ con Beltran, scaltro nel colpire di testa un pallone sporco in area, ma trova la traversa a negargli la gioia del gol. Il vantaggio per la Fiorentina arriva al 16′ con Belotti che riceve da Ikoné e in semi rovesciata batte Turati da due passi. Raddoppio immediato della viola al 18′ con Ikoné che controlla palla dal limite e lascia partire un sinistro che beffa Turati sul primo palo. Dilaga la squadra di Italiano al 43′ con Martinez Quarta che da azione d’angolo svetta più in alto di tutti di testa e realizza il terzo gol per la viola. Il direttore di gara dopo 4 minuti di recupero chiude la prima frazione, Fiorentina-Frosinone 3-0.

Secondo Tempo

Subito poker in avvio di ripresa per la Fiorentina con Nico Gonzalez che da posizione defilata, in area, inventa una conclusione aerea potente che batte Turati alla sua sinistra. La reazione del Frosinone arriva al 65′ con Mazzitelli che direttamente da calcio di punizione beffa Terracciano grazie anche alla deviazione della barriera. Chiude i giochi la viola al 85′ con Barak, bravo nel seguire l’azione d’attacco di Biraghi e fortunato nella respinta di faccia che finisce in rete. Dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi al Franchi, Fiorentina batte Frosinone 5-1.

Le Pagelle

Turati 5,5: non può nulla sulle reti viola, riesce ad evitare la disfatta con interventi prodigiosi.

Gelli 5,5: in fase difensiva soffre l’estro e la velocità di Nico Gonzalez. Tenta qualche folata in avanti ma non trova maggiore fortuna.

Okoli 4,5: la Fiorentina entra da tutte le parti e diventa difficile da contenere. Giornata disastrosa per il reparto arretrato.

Monterisi 4,5: soffre tantissimo l’aggressività del reparto avanzato dei viola. Di Francesco lo sostituisce all’intervallo con Romagnoli, ma il risultato è lo stesso.

Valeri 5: dal suo lato nascono i problemi maggiori. Ikoné in giornata di grazia è ingestibile e il terzino gialloblù non ha rimedi per fermarlo.

Barrenechea 5: fa poca legna a centrocampo lasciando l’iniziativa agli avversari che non perdonano tale generosità.

Harroui 5: perde molti palloni a metà campo dando vita alle ripartenze fulminee e letali della Fiorentina.

Mazzitelli 5,5: ha il meritato di riaccendere la fiammella della speranza con la punizione del 1-4. Sfortunato nel rimpallo che carambola addosso a Barak e finisce in rete.

Soulé 5: nel primo tempo è l’unico a provare di impensierire i viola. Cala vistosamente alla ripresa con la squadra di casa ampiamente in vantaggio.

Kaio Jorge 5: fa poco per incidere. Da uno con il suo talento ci si aspetta di più.

Seck 5: fa a sportellate con Martinez Quarta per tutta la gara, sbaglia qualche aggancio di troppo che avrebbe potuto portare a migliore sorte.

All. Di Francesco 4,5: ennesima sconfitta per i gialloblù che ora vedono la zona retrocessione assottigliarsi sempre più. Serve la scossa per non cadere nell’incubo.

Foto: Frosinone Calcio Facebook