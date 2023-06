Fiorello: “Gran finale per Viva Rai 2. Seconda stagione? Chi può dirlo”

(Adnkronos) – "Nell'ultima puntata abbiamo detto solo banalità. E' stato un gran finale molto bello". Così Rosario Fiorello ai giornalisti sull'ultima puntata di 'Viva Rai 2!' andata in onda questa mattina. "Quello che mi ha fatto molto molto piacere è stato qualche applauso proveniente dai condomini", ammette candido dopo le polemiche che ci sono state per l'allestimento della trasmissione in via Asiago a Roma, sede di Rai Radio 2. Fiorello ha confessato che del programma gli "rimarrà l'aspetto umano". Lo showman si è stupito di aver trovato un gruppo incredibile, "veramente una famiglia, non è sempre così". Sui suoi co-conduttori Fabrizio Biggio e Mauro Casciari ha detto che sono stati una scoperta. "Biggio è un grande professionista, è un attore consumato bravissimo. Magari aveva bisogno di trovare un'altra strada e credo che adesso l'abbia trovata. Mauro è stato una sorpresa incredibile".

Sulla prossima stagione Fiorello è quasi serafico. "Se dovessimo rifare una seconda edizione, trovare altre idee per riempire ancora altri 6 mesi, la vedo dura – riferisce -. Forse si può solo scendere? Salire? Chi può dirlo! Se potessimo farlo qua (Rai Radio 2, ndr), sarebbe bello ma non si sa. Perché fuori da qua non si può fare da nessuna parte". Domani sera, il conduttore, tifoso dell'Inter come Amadeus, vedrà la partita della Champions League contro il Manchester City. "Mi metto davanti al televisore già da questa sera compresa tutta la notte con la tv spenta in pigiama, solo mutande". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata