Fiorello e i fuorionda di Andrea Giambruno: “Giorgia Meloni, ormai si divorzia in 24 ore”

(Adnkronos) – Prosegue il tormentone di Fiorello su Giorgia Meloni con finte telefonate della presidente del Consiglio nelle dirette Instagram di 'Aspettando Viva Rai2'. Questa volta le battute dello showman si sono concentrate sul "first gentleman" e sul Pd, per far tornare il ‘buonumore’ alla premier dopo il servizio dedicato ieri a 'Striscia la notizia' al compagno della premier, tra gaffe e fuori onda. Striscia ha trasmesso alcuni fuorionda di Giambruno su Rete4. "Non mi rompessero con il ciuffo… Già che ce li ho i capelli, ho 42 anni e ce li ho… qui sono tutti pelati… C'è gente che bestemmia in onda e vanno a guardare il capello…", dice il giornalista, che nello studio si rivolge alla collega commentando l'abbigliamento e dissertando sul colore dell'abito, "blu Estoril e non blu Cina". Sempre in collegamento dal 'glass di cortesia' di via di Vigna Stelluti, quartiere di Roma Nord, che lo ospiterà fino al trasloco nel nuovo spazio del Foro Italico del 6 novembre, giorno del ritorno in diretta su Rai2 del programma mattutino, lo showman ha aperto la puntata proprio con una finta telefonato alla Meloni: "Giorgia, sei un po' arrabbiata ancora per il servizio di 'Striscia' di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”. Fiorello è intervenuto anche sullo sciopero dei mezzi di 24 ore indetto per venerdì 20 ottobre, per sdrammatizzare con una battuta sul Pd: "Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L'ira del PD: 'Ci copiano i programmi!'". Dopo la battuta, come ormai da prassi, sono scattate le risate a crepapelle della finta Presidente del Consiglio, 'collegata' in diretta telefonica. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

