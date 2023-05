Finale Coppa Italia regina ascolti tv: 33,3% e quasi 7 milioni di spettatori

(Adnkronos) – La finale di Coppa Italia, Fiorentina-Inter, trasmessa da Canale 5 ha stravinto gli ascolti della prima serata di ieri grazie a 6.997.000 telespettatori e al 33,3% di share. Rai1 con il film 'Il diritto di contare' ha ottenuto invece 2.056.000 telespettatori pari all’11,3%. Terzo posto per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha raccolto 1.984.000 telespettatori e l'11,1% di share. Appena fuori dal podio Retequattro con il film 'Don Camillo e l’onorevole Peppone', visto da 1.056.000 telespettatori pari al 5,7% di share, mentre Rai2 con 'The Good Doctor' ha conquistato 958.000 telespettatori e il 4,7% e Italia 1 con 'Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare' ne ha interessati 881.000 con il 5%. Su La7 'Speciale Atlantide' ha totalizzato 584.000 telespettatori e il 3,8% mentre su Tv8 'Un amore a 5 stelle' ha registrato 537.000 telespettatori con il 2,8%. Nove chiude la classifica del prime time di ieri con il doppio episodio in replica di 'Little Big Italy' visto da 313.000 telespettatori pari all’1,9% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

