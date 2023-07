Figlio La Russa indagato per violenza sessuale, inquirenti al lavoro su video serata

(Adnkronos) – Gli inquirenti che indagano per violenza sessuale su Leonardo Apache La Russa e l’amico deejay Tommaso Gilardoni, sono alla ricerca dei filmati amatoriali girati all’interno del locale Apophis di Milano la notte tra il 18 e il 19 maggio, quando il figlio 21enne del presidente del Senato Ignazio ha incontrato casualmente all’interno dell’esclusivo club la ex compagna di liceo, che il mese successivo lo ha denunciato per violenza sessuale. La ragazza ha raccontato di non ricordare nulla della nottata. Un ‘black out’, su cui potrebbero far luce le immagini integrali girate quella notte dai partecipanti alla serata e dai deejay che suonavano. Allo stesso scopo proseguono le audizioni dei ragazzi che erano presenti nel locale la notte del 19 maggio e che stanno venendo sentiti in questura dagli agenti della squadra mobile, coordinati dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, titolari delle indagini. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata