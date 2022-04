Tramite un comunicato emesso da FIDS, la Federazione Italiana Danza Sportiva, ha annunciato l’inizio ufficiale dei Campionati Italiani 2022.

Nel comunicato si fa sapere anche che il presidente della federazione, Laura Lunetta, ha inaugurato il campionato invitando sul palco della Fiera di Carrara il dott. Francesco De Pasquale, sindaco della città di Carrara. Insieme al vicepresidente vicario Gianni Balistreri, ai Direttori Tecnici Federali Alessia Betti e Edilio Pagano è stato tagliato il nastro tricolore annunciando e dando il via ufficiale ai Campionati Italiani 2022.

Il presidente della FIDS, Laura Lunetta, è stata eletta lo a gennaio di quest’anno. La donna, la quale ha un curriculum studi unico con una laurea in biologia, un PhD in ingegneria ed un master in gestione delle organizzazioni sportive, due mesi dopo ha anche ricevuto la Stella d’oro al merito direttamente dal CONI. “Oggi si avvera un sogno sognato molte volte. Essere qui nella casa dello sport Olimpico e vedermi riconosciuti tutti gli studi, gli allenamenti, le gioie e le delusioni. Grazie presidente. Grazie a tutti” aveva commentato Laura Lunetta in quell’occasione.

© Riproduzione riservata