Feyenoord-Lazio 3-1, tris olandese e Sarri k.o. in Champions League

(Adnkronos) – Lazio sconfitta dal Feyenoord, che a Rotterdam si impone 3-1 oggi 25 ottobre 2023 nel match valido per la terza giornata del Gruppo E di Champions League. Gli olandesi, che salgono a 6 punti nel girone, si impongono con la doppietta di Gimenez e il gol di Zerrouki. Ai biancocelesti di Sarri, fermi a 4 punti, serve a poco la rete della bandiera siglata da Pedro su rigore. I padroni di casa escono sparati dai blocchi di partenza e creano occasioni in serie nell'avvio del match. Paixão si fa vivo al 3', Timber ci prova all'8', mentre Gimenez non inquadra la porta con un colpo di testa al 10'. L'attaccante fa centro al 25', ma il vantaggio olandese è cancellato dal Var per fuorigioco. La rete è solo rinviata e il messicano si rifà al 31'. Wieffer suggerisce, la punta battezza l'angolino basso con un sinistro preciso: 1-0. La Lazio prova ad abbozzare una reazione ma non punge, il colpo di testa di Luis Alberto è troppo poco per spaventare il Feyenoord che prima dell'intervallo raddoppia. Palla a Zerrouki, botta sotto la traversa e 2-0. Il doppio vantaggio permette alla squadra di Rotterdam di gestire senza particolari patemi la ripresa. La Lazio spara a salve e al 74' incassa il colpo del definitivo ko. Gimenez non può sbagliare il tap-in ravvicinato, doppietta e 3-0 che fa calare il sipario con un quarto d'ora d'anticipo. La Lazio salva la faccia con il rigore che Pedro, all'83', trasforma dopo il fallo subìto da Castellanos: 3-1 e game over. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

