Festeggiare in Crociera “San Valentino, Tutto l’amore del mondo”

L’itinerario invernale di MSC Orchestra nel Mar Mediterraneo tra Italia, Spagna (Valencia e Palma di Maiorca) e Francia (Marsiglia), sarà al centro di “San Valentino Tutto l’Amore del Mondo”, crociera firmata MSC Crociere, terzo gruppo crocieristico al mondo, e BreakPointMKT, agenzia di marketing e comunicazione che da oltre 20 anni idea e realizza attività di promozione di prodotti e territori d’eccellenza, con il patrocinio del Comune di Terni, del Ministero della Cultura, dell’ENIT.

Insieme alla nave che imbarcherà tutto l’inverno a Cagliari, Livorno e Civitavecchia, “San Valentino Tutto l’Amore del Mondo” coinvolgerà da gennaio a maggio altre unità della flotta protagoniste degli itinerari nel Mare Mostrum. Un progetto con al centro l’universalità e la trasversalità della tradizionale festa, nata in Italia, a Terni (terra di origine della festa celebrata ora a livello internazionale).

La ricaduta sarà trasversale portando benefici al mondo del turismo, enogastronomia, musica, cinema e tutto quanto può ruotare intorno alla festa più celebrata al mondo, partita dal cuore della verde Umbria, intorno al V secolo dopo Cristo, anni nei quali il Santo, patrono di Terni, ha dedicato la sua vita all’amore e alle coppie. Questa storia, antica e suggestiva, è rimasta accesa come una piccola fiamma che è riuscita però ad alimentare, nei secoli, l’immaginario di tutti gli innamorati che, nel mondo, celebrano il proprio sentimento riconoscendo nel 14 febbraio e proprio in quel Santo di Terni, i simboli delle proprie promesse d’amore.

Alcune delle iniziative già previste dal programma www.sanvalentino.live metteranno in palio crociere MSC e suggestivi weekend in Umbria. Sulle navi MSC messe a disposizione del progetto, dal mese di gennaio saranno inoltre installati photobooth per un contest fotografico aperto a tutti i crocieristi, tutte le foto concorreranno all’assegnazione di premi e, insieme a quelle che arriveranno sul sito, le più votate saranno oggetto di un concorso social e di una Mostra del Bacio itinerante.

Inoltre insieme a APCI, Associazione Professionale Cuochi Italiani, alcuni chef saliranno a bordo delle navi MSC in 6 porti italiani per incontrare operatori del settore, giornalisti, influencer per raccontare le ricette e i territori che le hanno ispirate. Terza e ultima attività sarà il Contest rivolto a tutti gli chef APCI che vorranno misurarsi con gli ingredienti delle terre di S. Valentino e con fantasia e gusto saranno in grado di realizzare ricette che saranno comunicate in tutti i canali attivati a partire dal 6 novembre. Non si tratterà di semplici ricette ma di piatti che interpreteranno la contaminazione gastronomica tra gli ingredienti della cucina umbra e quelli delle differenti regioni dove approderanno la navi MSC.

“Abbiamo sposato sin da subito l’idea di BreakPointMKT che intende valorizzare e restituire centralità alla festa e alla figura di San Valentino – ha dichiarato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere – l’iniziativa vuole portare nel mondo la celebrazione del Santo Patrono di Terni nonché le bellezze di tutta l’Umbria. MSC Crociere è al fianco del progetto, poiché crede fermamente nell’internazionalizzazione delle eccellenze italiane e nella riscoperta, attraverso le escursioni che promuove sul territorio, del patrimonio culturale e naturale del nostro Paese”

Antonella Fiorito