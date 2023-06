Femminicidio, manifestazione di soli uomini: sì bipartisan a proposta La Russa

(Adnkronos) – Contro i femminicidi in Italia, "credo che serva indire una manifestazione di soli uomini per dare un segnale, siamo noi uomini che dobbiamo prendere coscienza. Un segnale deve partire da noi e dalla famiglie". Questa la proposta del presidente del Senato

Ignazio La Russa, lanciata oggi dagli studi de L'Aria Che Tira su La7 e accolta con favore bipartisan dal mondo politico, dalla Lega al M5S, passando per Pd, +Europa e Verdi e Sinistra (con qualche distinguo). Quella di La Russa "è una buona idea, queste battaglie si fanno con gli uomini, non contro gli uomini", dice all'AdnKronos Laura Ravetto, deputata e responsabile del Dipartimento pari opportunità della Lega. "Sarebbe giusto che gli uomini si mobilitassero", dice. Anche il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo si dice d'accordo: "E' una buona idea", spiega all'AdnKronos. "Io – aggiunge – parteciperei e sarei in piazza".

"Condivido lo spirito e lo sostengo da sempre: la violenza sulle donne la subiscono le donne ma è un problema degli uomini. Sono gli uomini che devono mettersi in discussione, tutti, non solo quelli violenti, ma tutti quando assecondano o lasciano andare su comportamenti e linguaggi che denigrano, sviliscono o oggettificano le donne". Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5s al Senato e coordinatrice del comitato politiche di genere e diritti civili del Movimento 5 Stelle commenta così con l'AdnKronos la proposta. "Rilancio a La Russa un'altra proposta – dice la pentastellata -, introduciamo l'educazione emotiva e sessuale nelle scuole. È l'investimento da fare per un futuro senza violenza contro le donne". La Russa ha poi benedetto un schiaffone in famiglia contro un figlio che non porta rispetto a una donna: "Oddio, magari un ceffone no", si smarca Maiorino. Una manifestazione di soli uomini? "Bene, io da una vita che dico che sul tema del femminicidio dico che bisogna coinvolgere gli uomini, d'altra parte non siamo mica noi donne ad andare in giro con la sega elettrica per ammazzare qualcuno", risponde interpellata dall'AdnKronos Emma Bonino, figura storica del femminismo e da sempre in campo per la rivendicazione dei diritti. "Si convincessero i padri a parlare con i figli, a scendere assieme in piazza, questo sarebbe davvero un bel segnale", conclude la leader di +Europa. "Ben venga una manifestazione di uomini contro la violenza sulle donne nella consapevolezza che bisogna sradicare la mentalità patriarcale che è alla base di questi comportamenti violenti". Laura Boldrini del Pd risponde così all'Adnkronos. Però, sottolinea, "un paio di cose a La Russa vanno dette…". Quali onorevole Boldrini? "Primo che se è contro la misoginia deve essere coerente. Lo ricordiamo esultare in aula al Senato quando venne affondato il ddl Zan che era anche contro la misoginia oltre che contro la omotransfobia. E poi leggo che dice di dare ceffoni ai ragazzi che mancano di rispetto alle donne. No La Russa, non si educano i ragazzi attraverso i ceffoni ma facendo capire che deve esserci rispetto alla base delle relazioni". "E quindi se La Russa è coerente mi aspetto che sia d'accordo con 'l'educazioni sentimentale' nelle scuole, cosa che invece la sua parte politica ha sempre osteggiato perché introdurrebbe alla teoria gender che ancora devo capire cosa sia… L'educazione non si fa a ceffoni ma parlando di queste tematiche nelle scuole e in famiglia. Se vogliamo uscire da questa degenerazione occorre che cambi la mentalità patriarcale degli uomini per la donna è mia e ne faccio ciò che voglio fino a maltrattarla e ucciderla se lei si oppone alla volontà", conclude Boldrini. "Nulla in contrario alla proposta del presidente La Russa. Una manifestazione di soli uomini, se promossa con lo scopo di chiedere una piena assunzione di responsabilità e consapevolezza da parte maschile, può dare un segnale positivo", la risposta della senatrice del Pd, Valeria Valente, già presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. "Il tema della violenza maschile sulle donne – sottolinea – è infatti un tema culturale e attiene alla sperequazione di potere e ai rapporti asimmetrici tra uomini e donne in una società maschilista". "Non si educa però con i ceffoni ma con il dialogo, il confronto e l'esempio del rispetto e del riconoscimento della differenza e dei percorsi di autonomia e libertà. Nelle famiglie, nelle relazioni, nella scuola", ricorda Valente. “Il presidente del Senato La Russa dice che servirebbe una manifestazione di soli uomini contro la violenza degli uomini alle donne. Bene, ma adesso la deve fare davvero", replica la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella all'AdnKronos. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

