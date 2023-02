Continua la telenovela tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo fonti vicine alla coppia, i due negli ultimi tempi si sarebbero allontanati e stanno vivendo una forte crisi. Del resto, nelle ultime apparizioni pubbliche, sono sempre apparsi distanti e divisi.

Chiara Ferragni e Fedez (Instagram)

L’effetto Sanremo e la terapia di coppia

Evidentemente quanto avvenuto sul palco del Teatro Ariston ha lasciato più di qualche strascico. E certamente ha amplificato una crisi che era già tangibile da molti mesi prima. Si è anche parlato molto della terapia di coppia alla quale si stanno sottoponendo, proprio dopo i recenti avvenimenti del Festival di Sanremo.

Notizia che nelle ultime ore viene sottolineata in lungo e in largo, dimenticando però di approfondire una serie di specificazioni importanti. La prima, è che tutto sommato la gestione di una relazione sempre al centro di attenzioni mediatiche può anche verosimilmente avere la necessità di questo tipo di sostegno.

La seconda, è che la stessa Ferragni si era sottoposta già in passato alla cosiddetta terapia EMDR, spesso utilizzata per curare disturbi di origine traumatica.

La terza e forse la più importante, è che in effetti la prima stagione di The Ferragnez si apriva proprio con le immagini dei due, mentre si stanno sottoponendo a una seduta terapeutica. Dettaglio, quest’ultimo, che attesta che una delle notizie più dibattute nelle ultime ore, di fatto, non è una notizia.

Intanto, molti al momento smentiscono che le recenti apparizioni (o forse meglio non apparizioni) dei due, fossero circostanze volte a pubblicizzare la nuova stagione della serie tv, in onda prossimamente su Prime Video. A quanto pare, la serie sta subendo alcuni ritardi nella programmazione, forse anche a causa di questi dissidi interni.

Gianni Morandi, Chiara Ferragni e Amadeus al Festival di Sanremo 2023

I momenti trascorsi da Chiara senza Fedez

Sta di fatto che rumoreggia questo strano silenzio tra i due. Sinonimo non soltanto dal fatto che qualche ora dopo il Festival di Sanremo, la Ferragni aveva festeggiato il successo della kermesse circondata da soli amici.

Ma anche dal fatto che solo qualche ora fa, Chiara ha portato i piccoli Leone e Vittoria in un agriturismo nella provincia di Bergamo, per trascorrere insieme qualche ora immersi nella natura. Come si vede nelle storie dell’influencer, era presente Franco Lucia, papà di Fedez.

Un modo per giustificare l’assenza del padre davanti ai bambini, non destabilizzandoli? Una prova del fatto che tra i due le cose non vanno così male?

Chiara Ferragni e Leone in un agriturismo

Un rapporto compromesso?

Ricordiamo che qualche settimana fa Fedez, ospite da Alessandro Cattelan, aveva asserito che quando lui o Chiara non pubblicano contenuti sui social, è molto probabile che sia avvenuto un litigio.

Quel che appare certo però è che i due ce la stiano davvero mettendo tutta per cercare di non lasciar naufragare il rapporto, prima di una definitiva deriva.

Ad onor del vero, i due hanno comprato una casa da svariati milioni di euro pronta tra un anno e sembra molto complicata una separazione. Sebbene, come molti sono pronti a giurare, lei non porti più la fede al dito da qualche tempo.

Silvana Giacobini

Il parere di Silvana Giacobini

Ma come finirà quindi tra il rapper e l’influencer più famosa d’Italia? Abbiamo chiesto un parere a Silvana Giacobini, ideatrice ed ex direttrice del settimanale Chi.

“Io penso che alla fine non ci sarà una separazione” – dice l’opinionista e conduttrice “La vita è in movimento e tutto può succedere, ma secondo me non si lasceranno. Immagino questo sia solo un momento di frizione, ma da qui alla separazione ce ne passa. Se fosse così, chissà quante coppie al mondo dovrebbero scoppiare…”.

Si attendono sviluppi. I fan della coppia intanto, restano col fiato sospeso.

