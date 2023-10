Fedez ancora ricoverato in ospedale, ottimismo su salute: come sta

(Adnkronos) – Trapela ottimismo per le condizioni di Fedez, ancora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Domani sarà una settimana da quando il rapper è arrivato, giovedì scorso, nel presidio dell'Asst Fbf-Sacco, per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'artista ha trascorso oggi un'altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un'endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni. Riserbo, per il momento, su quando Fedez potrà essere dimesso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

