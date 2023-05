Fazio lascia la Rai: “Addio dopo 40 anni bellissimi” – Video

(Adnkronos) – "Un grazie sincero alla Rai. La Rai è la tv pubblica, è la tv di tutti e quindi anche la mia, non posso e non possiamo che volerle enormemente bene". Fabio Fazio, nell'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai3, saluta la Rai: si chiude un matrimonio durato 40 anni, il conduttore lascia la tv pubblica per passare a Discovery. "Proprio in questi giorni 40 anni fa, facevo il provino… Il grazie più grande lo voglio dire però al pubblico, che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi. Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

