Fassino e la busta paga in Aula: “Sono stato ingenuo, ma ho detto la verità”

"Ho fatto un'operazione di verità. Ho detto ai miei colleghi che quello che percepiamo è lontano dalle cifre spropositate che spesso vengono comunicate". Ai microfoni del Tg1 il deputato del Pd Piero Fassino torna sulla polemica che lo ha visto protagonista ieri in Aula alla Camera, dove l'esponente dem ha sventolato il cedolino del suo stipendio da parlamentare bollando come "luogo comune" il fatto che i deputati godano di "stipendi d'oro". La segretaria del Pd Elly Schlein si dissocia? "Avevo già detto che parlavo a titolo personale", puntualizza Fassino. E alla domanda se lo rifarebbe, Fassino esprime qualche perplessità: "Sono stato ingenuo. Ho pensato che si potesse ragionare. Invece in questo paese ormai è diventato difficile ragionare". —[email protected] (Web Info)

