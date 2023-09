F1 Gp Singapore, Stroll non corre dopo incidente

(Adnkronos) – Lance Stroll salta il Gp di Singapore 2023 in programma oggi. Il pilota canadese della Aston Martin è stato protagonista di un terribile incidente ieri, nella giornata delle qualifiche. Il team ha deciso di lasciare a riposo il driver, che è uscito illeso ma scosso dall'incidente e non si è ancora ripreso al 100%. Il pilota avrà il tempo di recuperare in pieno per il prossimo Gp, in programma in Giappone. Nelle qualifiche di ieri, miglior tempo della Ferrari di Carlos Sainz che scatta dalla pole position. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

