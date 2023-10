F1 Gp Qatar 2023, Max Verstappen campione del mondo per la terza volta

(Adnkronos) – Max Verstappen campione del mondo di Formula 1 2023. Il pilota olandese della Red Bull, 26 anni, conquista il terzo titolo mondiale nella gara Sprint che precede il Gp del Qatar, in programma domani 8 ottobre a Losail. Verstappen è sbarcato in Qatar con 177 punti di vantaggio sul messicano Sergio Perez, suo compagno di squadra. Per tenere virtualmente aperto il campionato, Perez avrebbe dovuto vincere la Sprint e sperare nel flop dell'olandese. Il messicano, invece, nafraga lontanissimo dai primi e si ritira: Verstappen non deve nemmeno aspettare la bandiera a scacchi per completare la missione in una stagione totalmente dominata, con 13 vittorie su 15 Gp disputati. Il re del circus aggiorna il suo curriculum stellare, in cui spiccano 48 Gp vinti. Con 3 Mondiali in bacheca, Verstappen aggancia Ayrton Senna e Niki Lauda nella classifica 'all time'. Il primato assoluto di Michael Schumacher e Lewis Hamilton, appaiati a quota 7, per ora è lontano. Verstappen però è giovanissimo e ha davanti a sé almeno un altro decennio di carriera: intanto, può puntare al poker nella prossima stagione, per raggiungere Sebastian Vettel e avvicinarsi alla cinquina di Juan Manuel Fangio. Il trionfo nel 2024 consentirebbe a Verstappen di entrare in un altro club esclusivo: solo Hamilton, Fangio, Vettel e Schumacher sono riusciti a vincere 4 Mondiali di fila. Schumi, signore della Formula 1 con la Ferrari, è riuscito a fare cinquina senza interruzioni. Verstappen, per ora, può solo sognarlo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

