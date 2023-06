Eurovision 2024, 4 città svedesi in lizza per ospitare nuova edizione

(Adnkronos) – Quattro città svedesi sono in lizza per ospitare l'Eurovision Song Contest 2024, con la capitale Stoccolma che propone addirittura di costruire una nuova arena per l'evento con spazio per migliaia di spettatori. La Svezia ospiterà il concorso del prossimo anno dopo che la cantante svedese Loreen ha vinto l'edizione di quest'anno a Liverpool, in Inghilterra, con la sua canzone "Tattoo". Le città svedesi avevano tempo fino al 12 giugno per esprimere il loro interesse ad ospitare il concorso musicale. Secondo un elenco compilato dall'agenzia di stampa svedese TT, quattro città hanno presentato domanda e sono: Stoccolma, Göteborg, Malmö e Örnsköldsvik. La decisione dovrebbe arrivare entro l'estate. L'offerta di Stoccolma, secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica svedese SVT e dal quotidiano Dagens Nyheter, includerebbe la costruzione di un'arena nell'area portuale di Frihamnen con una capacità compresa tra 11.180 e 14.700 spettatori. Göteborg ha ospitato l'evento del 1985. Ci sono dubbi però sul fatto che la sede utilizzata nel 1985, lo Scandinavium, potrebbe ospitare ancora l'Eurovision Song Contest, cresciuto negli ultimi decenni fino a includere enormi impianti di illuminazione ed elaborate scenografie. Malmö, terza città svedese per dimensioni e abitanti, ha ospitato l'Eurovision nel 2013 dopo la precedente vittoria di Loreen al concorso con il brano "Euphoria". Gli osservatori ritengono che Malmö potrebbe ospitare il concorso senza dovere affrontare spese enormi. Örnsköldsvik, invece, non ha mai ospitato l'Eurovision prima d'ora. Ma secondo l'agenzia di stampa TT, la città vanta la moderna Hägglunds Arena e ha offerto ai fan dell'Eurovision di pernottare sulle navi da crociera nel porto. —[email protected] (Web Info)

