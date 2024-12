Eurospin sfida i bar di tutt’Italia | Il COCKTAIL qui costa solo 1,99€: l’aperitivo che i clienti aspettavano da tanto, fai scorta per le feste

Cocktail pazzesco solo da Eurospin: nessuno si sarebbe aspettato un drink del genere da un discount, eppure eccoci qua.

Natale è dietro l’angolo, e con lui arriva anche la stagione delle offerte imperdibili. Il Black Friday ha aperto le danze con sconti da capogiro su tutto: tecnologia, abbigliamento, e persino arredamento per la casa. Le persone si accalcano nei negozi, fisici e online, pronte a contendersi l’ultimo paio di scarpe scontato al 70%.

Ma il bello è che non finisce qui: le promozioni continuano per tutto il periodo natalizio, con i retailer che tirano fuori ogni scusa per farti mettere mano al portafoglio. Dal “Compri 3, paghi 2” agli sconti sui giocattoli per i più piccoli, c’è sempre qualcosa che sembra urlarti: “Comprami!”.

E diciamocelo, chi può resistere a un’offerta che ti permette di fare regali a metà prezzo? In questo periodo, anche i più restii agli acquisti compulsivi cedono, riempiendo carrelli e dispense.

Il trucco delle spese minime

Se c’è una cosa che i supermercati sanno fare bene, è spingerti a comprare di più con il miraggio del risparmio. Eurospin, Lidl, Conad e altri grandi nomi del settore giocano d’astuzia con promozioni che sembrano irresistibili, tipo i buoni per cui spendi 40 euro e ricevi uno sconto da 10 euro. Un affare, no?

Peccato che alla fine il carrello, invece di contenere solo latte e biscotti, si riempie di candele profumate, snack di cui non sapevi di aver bisogno e magari un nuovo set di piatti natalizi. Questo tipo di promozione è geniale, perché ti dà l’impressione di risparmiare, mentre in realtà ti invoglia a spendere più del previsto. Un win-win per il supermercato, che ora si propone anche di venderti cocktail.

Il cocktail di Eurospin

Tra le offerte più interessanti di Eurospin, spicca il Pinot Chardonnay, lo spumante Brut da 75 cl a soli 1,99 euro. Un prezzo che farebbe brillare gli occhi anche ai più parsimoniosi. Questo spumante, con il suo gusto fresco e frizzante, è perfetto per accompagnare gli antipasti delle feste o per brindare durante i cenoni di Natale e Capodanno. Nonostante il costo ridotto, è sorprendentemente versatile e non sfigura affatto in tavola.

È l’ideale per chi vuole festeggiare con stile senza svuotare il conto in banca. E poi, c’è da dire che pochi sanno resistere al fascino di un brindisi di mezzanotte con un bicchiere di bollicine in mano. Sia che lo si serva con il pandoro o per accompagnare i fuochi d’artificio, questo spumante economico ma di qualità è destinato a diventare il protagonista delle festività.