Europei pallavolo 2023, Italia in finale contro Polonia: quando si gioca e dove vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Battuta la Francia nella semifinale degli Europei di pallavolo 2023 a Roma, l'Italia vola in finale contro la Polonia. La partita si giocherà sempre nella capitale, al Palazzo dello Sport dell'Eur, domani sabato 16 settembre alle 21.15. Sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai e da Sky e in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv. Gli azzurri hanno battuto ieri 14 settembre la Francia per 3-0 (25-21, 25-19, 25-23. La Nazionale del ct De Giorgi ha giocato un match perfetto contro i campioni olimpici, guidati in panchina da un'altra leggenda del volley azzurro, Giani. La Polonia è stata la prima finalista dei campionati europei di pallavolo maschile. Al Palalottomatica di Roma i biancorossi hanno superato 3-1 la Slovenia con parziali di 23-25, 25-21, 25-20, 25-21.

