Europei di Atletica Roma 2024, Vivaticket entra a far parte dei partner ufficiali

(Adnkronos) – Vivaticket entra a far parte dei partner ufficiali dei prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera, in programma a Roma dal 7 al 12 giugno del 2024. La Fondazione EuroRoma 2024 rende noto che, all’esito della procedura di selezione, Vivaticket Spa è stata individuata come fornitrice dei servizi di ticketing. In qualità di exclusive ticketing provider della manifestazione, Vivaticket gestirà il sistema di biglietteria e abbonamenti sui canali online e nei punti vendita. La fase di vendita verrà aperta questa estate e nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli relativi alle modalità di acquisto, i prezzi, le promozioni e la composizione dei diversi abbonamenti e pacchetti speciali di biglietti, per consentire a tutti gli appassionati di prenotare con un anno di anticipo i propri posti allo Stadio Olimpico e prepararsi a seguire dal vivo l’entusiasmante programma dei Campionati Europei di Atletica Leggera. Vivaticket vanta una lunga esperienza nella gestione dei servizi di ticketing di eventi internazionali, sportivi e non, comprese diverse manifestazioni organizzate allo Stadio Olimpico, che sarà anche il teatro principale delle gare dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. "La possibilità di lavorare in sinergia con una multinazionale leader nel settore come Vivaticket rafforza il nostro piano per costruire un grande evento come gli Europei di atletica di Roma 2024, supportati da partner di primissimo livello. Sappiamo che migliaia di appassionati sono in attesa di comprare i biglietti per non perdersi neanche un momento delle sei giornate di gare previste all’Olimpico. A breve annunceremo il programma completo della competizione, che è stato studiato per consentire al pubblico di poter ammirare dal vivo tutte le prestazioni dei migliori atleti italiani ed europei e di seguire ogni sera le sfide più attese", ha dichiarato Paolo Carito, il direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024 che cura l’organizzazione dell’evento. "È per noi motivo di orgoglio sostenere questo evento di caratura internazionale al fianco della Fondazione EuroRoma 2024 – ha commentato Silvano Taiani, Ceo di Vivaticket Spa – che porterà molti appassionati ad assistere dal vivo alle grandi imprese dei campioni di uno sport così affascinante. Siamo molto felici di poter apportare il nostro contributo nel rendere l'atletica leggera sempre più protagonista delle grandi platee sportive". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

