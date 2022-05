Europa, Covid: dal 16 maggio non più obbligatorie mascherine sui voli

Come riportato da Agi, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno pubblicato un aggiornamento sulle disposizioni sanitarie anti-Covid per i viaggi in aereo. Mascherina Ffp2

Dal 16 maggio 2022 sarà eliminato l’obbligo di mascherine negli aeroporti e sui voli. Il protocollo è stato aggiornato tenendo conto dell’andamento generale della pandemia. Dei livelli di vaccinazione e dell’immunità della popolazione. E ovviamente, anche della revoca delle restrizioni in molti paesi dell’Unione europea.

Dal 16 maggio mascherine non più obbligatorie sui voli in Europa

Secondo l’Agenzia, i passeggeri “vulnerabili” dovrebbero indossare in ogni caso la mascherina, meglio se di tipo Ffp2/N95/Kn95, nonostante le regole. Le compagnie aeree, inoltre potrebbero comunque variare le regole sulle mascherine. Per i voli, infatti, da o verso una destinazione “in cui è ancora richiesto l’uso della maschera sui trasporti pubblici dovrebbero continuare a incoraggiare l’uso della maschera, secondo le raccomandazioni”.

