Etna in eruzione, cenere sulle piste: stop voli aeroporto Catania

(Adnkronos) – Sospesi i voli all'aeroporto di Catania per la cenere sulle piste a seguito dell'eruzione dell'Etna. La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva del vulcano e contestuale ricaduta di cenere vulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le operazioni di volo sono sospese fino a ripristino delle condizioni di sicurezza. E' quanto si legge sulla pagina Facebook del gestore. In mattinata lo stessa società aveva annunciato, proprio a causa dell'eruzione dell’Etna, la chiusura di un settore di spazio aereo con possibili ritardi e disagi sui voli in arrivo e in partenza. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

