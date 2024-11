Estetica avanzata: tendenze e nuovi trattamenti

L’estetica avanzata racchiude una serie di tecniche e procedure innovative e non invasive per migliorare la bellezza e la salute della pelle, del corpo e del viso

Tecnologia d’avanguardia, apparecchiature moderne e progressi scientifici sono entrati anche nel mondo del beautymaschile e femminile, portando alla diffusione di quella che viene chiamata estetica avanzata. Si tratta di una disciplina che racchiude tutta una serie di tecniche e procedure innovative e non invasive che hanno l’obiettivo di migliorare la bellezza e la salute della pelle, del corpo e del viso.

Questo ha generato una netta divisione tra quella conosciuta come estetica classica e tradizionale e la nuova estetica specialistica, con centri di ultima generazione che offrono risultati visibili e duraturi nel tempo, in un viaggio verso un nuovo livello di fiducia e benessere. Per saperne di più, basta rivolgersi a centri specializzati e ben forniti. Ad esempio, scopri i servizi del salone di bellezza a Roma Primo Colore Moda e cerca quello più in linea con le tue necessità.

In questo articolo approfondiamo alcuni tra i trattamenti più noti nel campo dell’estetica avanzata.

Radiofrequenza

La radiofrequenza è una tecnologia non invasiva e non dolorosa che rappresenta la massima innovazione nella cura della pelle: stimolando la produzione di collagene, contrasta i segni dell’invecchiamento cutaneo, riduce le rughe, i pori dilatati e gli inestetismi presenti, migliora l’elasticità della pelle e favorisce il microcircolo, lavorando in profondità per rafforzare anche le strutture sottocutanee. Si tratta di un trattamento sicuro e non invasivo che non richiede tempi di recupero e garantisce risultati duraturi con una pelle più giovane, sana e tonica.

Onde d’urto

Il trattamento onde d’urto è specificamente progettato per combattere la cellulite:tramite impulsi acustici, si va a stimolare la circolazione sanguigna e ad attivare i meccanismi di riparazione tissutale e rigenerazione del tessuto, con effetti istantanei sull’aspetto e sulla salute della pelle.

Le onde d’urto favoriscono il drenaggio linfatico e riducono la ritenzione idrica e l’effetto buccia d’arancia, in modo non invasivo e completamente indolore. Inoltre, lavorando in profondità per ristrutturare il tessuto connettivo, garantisce risultati duraturi e un miglioramento complessivo della qualità della pelle.

Pressoterapia

Nata con lo scopo di rendere le gambe leggere e ottenere una silhouette snella e una pelle più tonica, la pressoterapia è un trattamento che, tramite un’apparecchiatura che applica un massaggio meccanico su arti e addome, stimola il sistema linfatico e migliora la circolazione sanguigna.

La pressoterapia va a eliminare tossine e liquidi in eccesso, riduce gonfiori e pesantezza degli arti inferiori e contrasta la cellulite, per un’immediata sensazione di leggerezza e benessere.

Nuovi trattamenti

Tra i nuovi trattamenti legati all’estetica avanzata, per quanto riguarda il viso possiamo segnalare il Microneedling con radiofrequenza (per ottimizzare la texture della pelle), i Laser frazionati e non ablativi (per ridurre o eliminare macchie, cicatrici e rughe) e il Filler a base di acido ialuronico (per migliorare il volume del viso senza chirurgia).

Tra i trattamenti corpo più innovativi segnaliamo invece la Criolipolisi (che rimodella il corpo tramite effetto frozen), la Carbossiterapia (Microiniezioni di anidride carbonica medicale sotto la pelle per stimolare il microcircolo e ridurre la cellulite) e la Cavitazione (ultrasuoni ad alta frequenza che distruggono le cellule adipose senza danneggiare i tessuti circostanti, per ridurre il grasso localizzato).