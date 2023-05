Esg, Amelio (Deloitte): “Le imprese devono passare dalle parole ai fatti”

(Adnkronos) – “L’Italia, per cultura, background e anche per il suo patrimonio culturale e artistico, è molto vicina ai temi della sostenibilità. È inoltre un paese manifatturiero, che deve quindi saper reagire ai cambiamenti per stare sul mercato, e presenta un primato in ambito imprenditoriale: passa rapidamente dall’ideazione alla realizzazione su base industriale di un prodotto”. Parte da qui Franco Amelio, Amministratore Delegato di Deloitte Climate & Sustainability, intervistato da SostenibileOggi, per descrivere l'attitudine delle imprese italiane di conformarsi ai criteri ESG. Poi, però, aggiunge: “C’è consapevolezza del cambiamento in atto, ma per passare poi dalle parole ai fatti si dovrà integrare la gestione dei rischi generati dal cambiamento climatico nel sistema di governance e gestione aziendale per soddisfare le esigenze dei portatori di interesse e delle nuove generazioni di consumatori e investitori. Da un lato serviranno investimenti corposi per rivedere il sistema e quindi un ruolo più prominente del settore creditizio, e dall’altro le aziende dovranno contemporaneamente lavorare a una strategia più ampia, non ragionare solo sul breve periodo”. L'intervista completa su sostenibileoggi.it. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

