Pubblicato il 24 Novembre 2022 17:01

“Erik Gia Lo Sai” è la nuova star musicale tra i giovanissimi

di Valeria Fossatelli

Erik Già Lo Sai di anni 30 è ormai trend nei vari digital store. Il suo percorso è iniziato per le strade di Torino dove nell'anno 2020 girava video divertenti e li condivideva sul suo profilo social. Dopo aver raggiunto quasi 200 mila followers ha deciso di immergersi nel mondo della musica e continuare a fare "qualcosa che ama". È diventato trend su Spotify con i suoi due singoli 'Zero Assoluto' e 'Non mi dire' . Erik ammette: "Devo il mio successo a tutti i followers che mi hanno sostenuto fino ad oggi e che continuano a farlo, parlo sia di ragazzi giovani che adulti che mi seguono fin dall'inizio dei miei video divertenti su Instagram." Erik ora che è trend ha intenzione di proseguire questo percorso sia su Instagram che su Spotify senza mai mollare. Crede fortemente in se stesso e si dice che il meglio deve ancora venire.

Valeria Fossatelli Romana, 30 anni, passione viscerale per l’editoria, la scrittura creativa, ma soprattutto la comunicazione politica e pubblicitaria. Ho cominciato a lavorare a 23 anni nello staff dell’allora Segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, fino alle politiche del 2018. Dopodiché mi sono dedicata a tutto tondo ai linguaggi di programmazione e alla comunicazione pubblicitaria, prima a Torino e poi a Roma. Attualmente gestisco KTP Web Agency in qualità di Content Creator assieme al Direttore dell’omonimo network di giornali web, Emiliano Belmonte. Articoli di Valeria Fossatelli