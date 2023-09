Equita: Stefano Donnarumma nuovo senior advisor

(Adnkronos) – Stefano Donnarumma è il nuovo senior advisor di Equita, la principale investment bank indipendente italiana. Lo comunica l'istituto, sottolineando che l’obiettivo dell'ingresso di Donnarumma è quello di affiancare il management nello sviluppo di iniziative volte a supportare la crescita del Gruppo nelle diverse aree di business. Forte di un’esperienza trentennale e di solide basi nelle operations industriali di grandi gruppi internazionali (Alstom e Bombardier), Donnarumma ha costruito un eccellente percorso professionale nel settore delle infrastrutture e asset energetici, waste, idrici e aeroportuali, inizialmente come direttore operations di Acea, A2a e Aeroporti di Roma, e successivamente come chief executive officer delle società quotate Acea e Terna. "Ringrazio Stefano Donnarumma per aver deciso di entrare a far parte dell’advisory board del Gruppo, contribuendo così al nostro progetto di crescita -afferma Andrea Vismara, chief executive officer di Equita-. Nel suo ruolo di senior advisor sarà una figura professionale importante sotto molteplici punti di vista, sia sul fronte dell’alternative asset management che sul fronte dell’investment banking". "Sono molto soddisfatto di questa partnership perché Equita e i suoi professionisti sposano la mia visione strategica sulla transizione energetica che negli ultimi anni mi ha visto tra i protagonisti di settore in Italia, più in generale nell’area mediterranea -commenta Stefano Donnarumma, senior advisor di Equita-. Sono convinto che le esigenze del mercato dei capitali e dell’industria della filiera italiana energetica possano trovare nelle iniziative promosse da Equita il giusto stimolo e supporto per la costruzione di un futuro più sostenibile. Contribuirò quindi con grande motivazione alle progettualità che individueremo insieme al team di Equita, nel quale mi riconosco appieno considerata la grande professionalità, reputazione e condivisione valoriale che ho riscontrato in Andrea Vismara e negli altri manager di questo prestigioso Gruppo". Donnarumma avrà un ruolo chiave nello sviluppo della nuova asset class annunciata da EQUITA lo scorso 21 giugno 2023 con un’iniziativa rivolta al mondo delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. Grazie alla sua conoscenza delle tematiche energetiche e green, non solo in Italia ma anche all’estero, affiancherà il team Egif nel lancio del fondo Equita Green Impact Fund e supporterà le attività di fundraising presso investitori istituzionali. A questo si aggiungerà il ruolo di advisor del comitato investimenti di Egif, destinato all’identificazione di nuove opportunità di investimento del fondo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

