Emergenza acqua, non comprate quelle bottiglie: a Roma non vengono sigillate e il rischio è altissimo | Potresti ammalarti senza accorgertene

Potresti andare incontro a dei problemi solo per bere dell’acqua. La situazione è letteralmente sfuggita da di mano.

L’acqua è un bene fondamentale per gli esseri viventi perché senza non ci sarebbe alcuna speranza. È il motore della vita, dunque sarebbe impossibile farne a meno. In questo periodo dell’anno c’è stata una grande necessità e molte persone hanno bevuto più del solito proprio per affrontare le altre temperature.

In altre parti del mondo, invece, la siccità ha dato spazio ha dei temporali che hanno causato dei disagi di non poco conto. A prescindere da tutto una cosa è certa: non si può fare a meno di questa grande ricchezza.

Bere la giusta quantità di acqua regolarizza la temperatura corporea, la buona funzione dei reni, il trasporto dei nutrienti, l’eliminazione delle tossine e il miglioramento della salute e della pelle vengono dei capelli e tanto altro ancora. Per questo motivo nutrizionisti consigliano di berne quanto basta per giovare il proprio organismo.

Eppure in questo periodo qualcuno potrebbe aver rischiato molto bevendo semplicemente dell’acqua. Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia che ha sconvolto soprattutto i turisti che ci sono resi conto di essere stati contro la loro volontà protagonisti di uno spiacevole episodio.

Roma, i turisti sono in pericolo per colpa dell’acqua

I turisti in questione sono stati coloro che hanno fatto visita a uno dei monumenti più conosciuti nel mondo intero, vale a dire il Colosseo. Noto anche come Anfiteatro Flavio, in tanti sono curiosi di andare a vedere con i propri occhi dove combattevano i gladiatori per sopravvivere. Agosto si sta rivelando un mese difficile per via del caldo e per questo motivo c’è qualcuno che ne ha approfittato.

Per fortuna la Polizia locale è prontamente intervenuta per mettere fine a un attività alquanto illecita. Solo ieri, per esempio, sono stati sequestrati circa 4.000 articoli messi in vendita per non parlare che tra questi ci sono anche delle bottiglie d’acqua.

Una scoperta poco rassicurante che ha spiazzato

In poche parole tra le strade di Roma ci sono dei venditori ambulanti con buste cariche di bottiglie che le vendono a 5 euro l’una! Un prezzo che lascia a desiderare, ma che qualcuno ha speso per via delle esigenza di disidratarsi. Sono finiti nel loro mirino soprattutto i turisti, ignari dei reali costi che chi sono in bella vista sulle etichette dei supermercati. Alcune non erano nemmeno sigillate nel modo giusto!

Come se non bastasse sono stati sequestrati borse, portafogli e altri accessori con marchi contraffatti. Purtroppo qualche turista è stato raggirato mentre altri hanno scampato il pericolo grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine.