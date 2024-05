Emanuel Lo, il prof di Amici ha nel cuore un nuovo amore: Giorgia scende al secondo posto | Lo ha sempre amato

Ecco chi è il primo grande amore di Emanuel Lo, uno dei prof di Amici più amati di sempre. Ha una passione per lui fin da quando era bambino, Giorgia lo sa da sempre e non ci prova neanche a competere.

Emanuel Lo, all’anagrafe Emanuel Lo Iacono, è un artista a 360°, in quanto è un ballerino di professione, un coreografo, un cantante, nonché insegnante nella scuola più famosa d’Italia, cioè quella di Amici di Maria De Filippi.

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Cristiano Malgioglio, descrivendo il collega, ha praticamente detto tutto quello che i suoi fan avrebbero voluto dire da anni: “È talmente sexy che, quando balla, non capisco più niente…Ha qualcosa che gli altri non hanno, un erotismo, una sensualità particolare…”. Come dare torto a Cristiano?

Tutto di Emanuel piace ai suoi fan, dal suo lavoro al suo aspetto fino ad arrivare alla dolcezza che mostra con la sua compagna, l’altrettanto magnifica e fuoriclasse Giorgia e con il loro figlio Samuel. Eppure non tutti lo sanno, ma al primo posto nel cuore del noto personaggio dello spettacolo c’è sempre stato il suo “grande amore”. Lo “venera” fin da quando era un bambino.

Il grande amore di Emanuel Lo

Emanuel Lo è uno di quegli artisti “a tutto tondo” che raramente si hanno il piacere di incontrare, in quanto ha fatto della danza e di tutto quello che ci sta nel mezzo, la sua vita. Ma il prof di Amici non brilla soltanto nella sua sfera lavorativa, grazie alla quale ha ottenuto e continua ad ottenere moltissime soddisfazioni, ma anche nella sua vita privata.

Emanuel infatti, convive felicemente dal 2004 insieme alla sua compagna, una delle cantanti più famose e amate del panorama della musica italiana, cioè Giorgia, con la quale ha avuto un figlio, Samuel. Come per tutte le coppie, soprattutto all’inizio ci sono stati alti e bassi, come aveva rivelato la stessa cantante anni addietro, soprattutto per la loro differenza di età: “Avevo paura: non credevo che potesse andare. La vita ti smentisce. Non avrei mai pensato che saremmo durati vent’anni. Era un ragazzino ma io ero più immatura di lui a gestire le emozioni…”.

Ha scelto di essere un ballerino grazie a lui

Emanuel Lo e Giorgia stanno insieme da vent’anni e sono una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo. Entrambi spendono sempre parole ricche di emozioni e di amore l’uno verso l’altro, però la cantante lo sa bene, nel cuore del suo compagno c’è sempre stato al primo posto Michael Jackson, grazie al quale il prof di Amici ha capito di dover seguire questa come vocazione.

Emanuel lo adora da quando aveva 4 anni: “Già a quattro anni accendevo la tv e l’unica cosa che mi rapiva non erano i cartoni animati ma era Michael Jackson…”, aveva rivelato e da lì iniziò tutto. Tant’è che Lo Iacono diventò un ballerino professionista da quando aveva 16 anni, collaborando con star nazionali e internazionali.