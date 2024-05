Barbie, due edizioni hanno segnato la storia e valgono una fortuna: i collezionisti le cercano in tutto il mondo

Se avete la fortuna di avere queste due edizioni di Barbie, sappiate che avete in mano un piccolo tesoretto. I collezionisti le cercano in tutto il mondo, valgono una fortuna.

La Barbie di per sé era già una delle bambole preferita dalla maggior parte dei bambini, fin dal suo esordio negli anni ’60, il suo arrivo è stato un successone. Da quando poi è uscito il film, dall’omonimo nome appunto, di Greta Gerwig, con Margot Robbie, Ryan Gosling e tutti i loro colleghi, la super bambola è tornata ancora di più in auge.

Chi non avesse visto il film, sicuramente almeno una volta dovrebbe vederlo, in quanto la Gerwig riesce ad affrontare tematiche importanti in una maniera talmente pura, rispettosa e lineare che l’Oscar di default gliel’hanno dato i suoi fan, a prescindere di come sia andata poi nella notte più famosa di sempre.

Ad ogni modo, proprio per questo nuovo interesse da parte di grandi e piccini, anche perché i vip vestiti di rosa pronti a vedere il film al cinema li abbiamo visti tutti all’epoca, se avete la fortuna di avere queste due edizioni di Barbie, dovrete necessariamente proseguire nella lettura.

Le due edizioni di Barbie che valgono una fortuna

Di Barbie nel mondo ne sono uscite moltissime e soprattutto in diverse versioni ed edizioni. Il film di Greta Gerwig ce l’ha dimostrato si passa dal modello “stereotipo” al modello “dottoressa”, “veterinaria” e così via. Proprio perché il mercato di Barbie è molto vasto, ci sono dei modelli che oggi giorno valgono una fortuna, soprattutto quelli più vintage.

Per provare a vendere le vostre bambole ai collezionisti, sappiate che ci sono alcune caratteristiche da rispettare, affinché il loro valore sia ancora più importante. Per esempio avere i modelli integri, ancora dentro la loro scatola con tutti gli accessori intatti farebbe lievitare il prezzo del giocattolo. Inoltre l’aspetto, il colore, l’etichetta o il marchio che ne dimostrano l’autenticità sono tutti aspetti che gli esperti tengono in considerazione prima di rilasciarvi il loro prezzo.

Guardate nei cassetti

Ci sono diversi modelli di Barbie che sono considerati introvabili e molto pregiati, per i quali i collezionisti farebbero carte false per averle. Tra queste, due edizioni spiccano più di tutte, soprattutto per il loro enorme valore. Abbiamo la Barbie realizzata dal designer di gioielli, Stefano Canturi, il quale ha inserito gioielli e preziosi veri alla sua bambola. Questo modello è il più costoso di tutt il mondo, tant’è che ad un’asta venne battuto per 300mila euro, cifra poi devoluta in beneficenza.

Il secondo modello pregiato è sicuramente Barbie De Beers, la quale indossa qualcosa come 318 diamanti e il suo valore è di circa 85mila euro. Oltre a questi modelli che hanno segnato la storia e soprattutto valgono una fortuna, ce ne sono anche altre che fanno gola ai vari collezionisti. Per esempio, vi ricordate l’inizio del film di Barbie dove si vede Margot Robbie arrivare da tutte quelle bambine con i loro bambolotti, facendole scoprire un lato diverso della figura femminile? Ecco in quel momento interpretava la Barbie Originale, la prima ad essere stata prodotta nel 1959. Quel modello, difficile da trovare, vale circa 25mila euro. Cercate bene nei cassetti chissà che non abbiate la fortuna di avere una delle bambole rare più cercate del momento?