Carlo Conti è il nuovo presentatore a Sanremo, sai quanto prende? Il cachet supera ogni previsione | Le cifre

Carlo Conti diventerà il nuovo direttore artistico della kermesse. Riuscirà a superare Amadeus? Il suo cachet forse sì.

Carlo Conti è un conduttore della televisione italiana che ha caro l’intrattenimento. I suoi programmi, di cui lui è spesso autore o co-autore, sono tutti rivolti a un target specifico: la generazione X e la generazione dei baby boomer. Ciononostante, i format proposti sono tutti godibili anche dai più giovani.

Infatti, un programma in particolare può allietare delle serate trascorse a casa con un raffreddore: I migliori anni. Questa trasmissione va in onda di solito il venerdì in prima serata, offrendo ai telespettatori un carnet di eventi iconici, musica e curiosità su specifici decadi.

In questo contesto, più generazioni sono a confronto, arricchendosi vicendevolmente con le conoscenze dell’una e dell’altra. Un’importante idea è stata quella di introdurre la possibilità di ricevere “messaggi” Whatsapp per commentare quanto appena visto in tv. I più giovani intervengono così attivamente allo show.

Nonostante non goda della stessa fama di Amadeus, Carlo Conti si è dimostrato finora un ottimo presentatore televisivo, con idee forti e decise che riescono ad accalappiare diversi target. In molti sono dunque poco sorpresi che sia stato scelto lui come successore di Amadeus per Sanremo.

Carlo Conti a Sanremo

Non tutti potrebbero ricordarlo, ma Carlo Conti è già stato conduttore televisivo della kermesse sanremese. Questo è avvenuto circa dieci anni fa, nel lontano 2015. All’epoca, Conti totalizzò il 48% di share, un record assoluto per l’epoca, imbattuto dal 2006.

Dunque, che cosa ci aspetterà dalle prossime edizioni di Sanremo? Il contratto di Carlo Conti è valido per due anni, per cui si occuperà del Festival dell’anno 2025 e 2026. In molti si chiedono come sia possibile superare i numeri complessivi di Amadeus. Soprattutto: quanto guadagnerà Carlo Conti da tutto questo?

Il cachet di Carlo Conti

Fonti non ufficiali hanno dichiarato che Carlo Conti sia uno dei conduttori televisivi più pagati della Rai. Nel 2017, fu resa nota la cifra del suo cachet: quasi 2 milioni di euro per il lavoro nella rete. Non si è mai lamentato, difatti, né ha preso parte attiva a rimostranze o contestazioni contro la rete.

Lo ha anche affermato in un’intervista qualche anno fa, al cospetto di Caterina Balivo: “Io guadagno bene e non mi lamento. Posso fare degli ottimi regali a mio figlio, vivo bene”. Per le prossime edizioni di Sanremo, sarebbe destinato a lui, in qualità di direttore artistico e conduttore, una cifra pari a 500.000€.