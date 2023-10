Elon Musk non chiude X nei paesi Ue, l’erede di Twitter resiste

(Adnkronos) –

Elon Musk smentisce la chiusura di 'X' nell'Ue. Il proprietario del social network che in precedenza si chiamava Twitter ha spiegato in un post su 'X' che la notizia riportata da 'Business Insider' relativa all'ipotesi del blocco in Ue è "assolutamente falsa". L'eventuale chiusura di 'X' in Ue, sosteneva il sito, sarebbe legata all'eventuale insoddisfazione del magnate per i paletti fissati da Digital Services Act (Dsa). Il provvedimento, tra l'altro, obbliga le grandi piattaforme online ad adottare misure coerenti e rapide per contrastare l'incitamento all’odio. 'X' ha recentemente ricevuto una serie di domande dalla Commissione Ue, che vuole saperne di più sulle soluzioni implementate dalla piattaforma di social media adempie ai propri obblighi. La richiesta faceva seguito all'evidenza relativa alla presenza su X di appelli alla violenza e alla disinformazione dopo l'attacco contro Israele da parte dell'organizzazione estremista palestinese Hamas. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

