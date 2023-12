Elon Musk ad Atreju dice che se non faremo più figli la nostra cultura scomparirà. E quindi?

Elon Musk ad Atreju dice che se non si faranno più figli la nostra cultura scomparirà. E quindi ? Tutte le culture hanno un ciclo vitale. Ma possiamo dire che la cultura dell’Antica Roma, del Rinascimento, del risorgimento italiano sia scomparsa o che è insita nella cultura moderna del popolo italiano? Credo che nelle epoche siamo stati attraversati dai popoli più diversi e ciascuno abbia contribuito a forgiare la Cultura Italiana.

Non è che se si fanno meno bambini la popolazione sparisce. Cambia, si rinnova, muta l’idioma, la creatività, si avvale del contributo di altri. Come in passato gli Etruschi, i Sabini, i Normanni, gli Svevi, i Saraceni, gli Ebrei, i Turchi, gli Unni, i Francesi, gli Spagnoli… solo per citarne alcuni di questi popoli che hanno soggiornato e dominato talvolta da noi… I Romani non avevano paura di contaminarsi. Favorivano l’integrazione sotto le proprie leggi. Così si cresce e non si scompare. Non facciamoci spiegare la storia da un americano ricco e tutto sommato “incolto”, come molti di loro…