Elisa Isoardi: carriera, età, amori e vita privata della conduttrice

Tra le conduttrici Rai degli anni ’10, Elisa Isoardi sembrava il giovane volto sul quale Viale Mazzini voleva puntare per il futuro. Invece, tra bassi ascolti e cambi ai vertici, non è stato così, anche se si parla in maniera insistente di un suo ritorno dopo qualche anno lontano dai riflettori. Andiamo a scoprire gli aspetti più o meno conosciuti dell’ex conduttrice de La prova del cuoco.

Selfie di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi: la biografia e i suoi esordi

Nata a Cuneo il 27 dicembre 1982, Elisa Isoardi cresce in provincia, tra Monterosso Grana e Caraglio. Frequenta l’Istituto Superiore Eula a Savigliano ma all’età di 16 già si affaccia al mondo dello spettacolo: vince il titolo di Miss Fragola e partecipando a Miss Muretto. Due anni dopo partecipa a Miss Italia – concorso vinto dalla laziale Tania Zampano – in qualità di “Miss Valle d’Aosta” e si aggiudica la fascia di Miss Cinema.

Gli studi in recitazione fino alla Rai

Nel 2000 Elisa Isoardi si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Ottiene il diploma in Teatro drammatico presso la scuola sperimentale Agorà e dopo il diploma, dal 2001 al 2003, partecipa a diverse produzioni teatrali. Decide di trasferirsi a Milano per intraprendere la carriera di modella. Posa per una campagna fotografica di Brooksfield, sfila per Il Marchese Coccapani, per Max Mara e per Carlo Pignatelli, presente nella giuria di quell’edizione di Miss Italia con la Isoardi concorrente.

Sono gli anni in cui si cimenta come attrice anche oltre il teatro, partecipando in diversi spot pubblicitari e in due videoclip musicali: Tu no dei Gemelli DiVersi e Che tempo fa di Miotti. Nel 2005, tornata a Roma entra in Rai, facendo il suo esordio nella tv pubblica come inviata nella trasmissione Guarda che luna, condotta da Massimo Giletti e Hoara Borselli. Sempre nel 2005 il suo primo programma da conduttrice, Italia che vai con Guido Barlozzetti, su Rai1. Dopo una breve parentesi tra Sky ed il canale in chiaro Facile TV, nel 2007 conduce il Festival di Castrocaro insieme a Massimo Giletti, mentre il 15 dicembre dello stesso anno presenta la trasmissione pomeridiana di Rai1 Effetto Sabato. Nell’estate del 2008, conduce Sabato & Domenica Estate, contenitore mattutino del weekend assieme ad Attilio Romita.

Da La prova del cuoco al possibile ritorno

Dopo i primi anni di “gavetta” per Elisa Isoardi arriva la grande occasione. A partire dal 15 dicembre 2008 le viene stata affidata la conduzione del noto programma del mezzogiorno La prova del cuoco, su Rai1, in sostituzione di Antonella Clerici alle prese con gli ultimi mesi di gravidanza. All’inizio l’avvicendamento sarebbe dovuto durare fino al termine della stagione ma ad aprile, l’allora direttore di rete, Fabrizio Del Noce, la confermò anche per la stagione successiva. Nell’estate 2009 subentra alla Clerici anche nella conduzione dell’Oscar del vino e conduce su Rai 1 anche il Festival di Castrocaro.

A settembre 2010, in seguito al ritorno di Antonella Clerici a La prova del cuoco, le viene affidata la conduzione del programma domenicale Linea verde. Nella stagione 2011/2012 conduce Unomattina insieme al giornalista Franco Di Mare, nella stagione successiva conduce anche Unomattina Rosa, nel 2013 viene affiancata da Duilio Giammaria con la partecipazione di Eleonora Daniele e Massimiliano Ossini.

Torna alla guida de La prova del cuoco nel 2018/2019 per due stagioni, quando a giugno 2020 viene chiuso per un evidente calo di ascolti, come dichiarato dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta. A settembre partecipa come concorrente a Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro. La Isoardi si ritira nella settima puntata per una distorsione alla caviglia, ma grazie al ripescaggio, arriva in finale. Partecipa poi come concorrente a L’isola dei famosi su Canale 5 ma anche lì deve ritirarsi per un infortunio, stavolta all’occhio. Dopo due anni piuttosto lontana dai riflettori, nell’ultimo periodo Elisa Isoardi sembrerebbe vicina a tornare nel palinsesto Rai. Si parla di un programma “on the road” che si andrebbe a collocare nella domenica pomeriggio di Rai2.

Curiosità e vita privata di Elisa Isoardi

La vita privata di Elisa Isoardi è stata poco nota fino al 2014, quando ha intrapreso una relazione con il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Relazione poi terminata nel novembre 2018. L’anno successivo la Isoardi ha frequentato l’imprenditore nel mondo del jet-set Alessandro Di Paolo. La showgirl ha confermato la chiusura della storia dopo alcuni mesi ma a fine 2021 tra i due sembra però esserci stato un ritorno di fiamma. Non ha figli.