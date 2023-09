Elicottero precipita in Valtellina, recuperati i 3 feriti

(Adnkronos) – Ieri sera un elicottero privato è caduto in Valtellina, a circa 1.700 metri di quota, nel territorio del comune di Gerola Alta (Sondrio). A bordo c'erano il pilota e due tecnici, tutti recuperati e salvati nella notte dai soccorritori. Alle ricerche, partite a seguito dell'incidente, hanno partecipato una quindicina di tecnici della stazione di Morbegno del Cnsas, il Soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri e vigili del fuoco. Le squadre sono salite da Gerola Alta fino alla diga di Trona con la funivia messa a disposizione dall’Enel, poi hanno proseguito per un breve tratto a piedi, insieme con l’equipe dell’elisoccorso di Sondrio (medico, infermiere e tecnico Cnsas di elisoccorso). Le tre persone che viaggiavano a bordo dell'elicottero sono state soccorse immediatamente dai sanitari e trasportate in ospedale in elisoccorso e ambulanza. La dinamica dell'incidente – fa sapere il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico in una nota – è in fase di accertamento. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

