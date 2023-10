Elezioni Slovacchia, Fico: “Stop armi a Ucraina, ora aprire negoziati di pace”

(Adnkronos) – Dopo la vittoria del partito Smer alle elezioni legislative di sabato, l'ex premier slovacco Robert Fico assicura che proporrà l'immediata apertura dei negoziati di pace con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. E spiega di non voler ripetere, perché "non ce ne è bisogno" la sua posizione contro l'assistenza militare al governo di Kiev. Nel suo discorso della vittoria, l'ex primo ministro ha ripetuto il messaggio della campagna elettorale, che anteponeva i problemi nazionali alla guerra in Ucraina. "I nostri problemi sono diversi. Se riceverò il mandato, so esattamente cosa dovrò fare", ha dichiarato, confermando di non aver ancora ricevuto la chiamata della presidente e rivale politica, Zuzana Caputova, per le consultazioni. "In ogni caso, se il mio partito dovesse arrivare al governo, indipendentemente dal fatto che ricopriremo o meno la carica di primo ministro, faremo tutto il possibile per avviare i negoziati di pace in Ucraina il prima possibile. Sull'armamento dell'Ucraina conoscete già la nostra opinione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

