Effusioni in pubblico, se ti beccano ora ti denunciano: basta anche una foto su WhatsApp per rovinarti | Sganciate multe da 4.200€

Incredibile, ma vero! WhatsApp potrebbe essere la tua rovina. In un secondo rischi di perdere tutto. Andiamo a scoprire come evitare il peggio.

WhatsApp ha letteralmente cambiato la comunicazione dell’intero pianeta! Tutto ha avuto inizio da un’idea di due ex dipendenti della Yahoo!, Jan Koum e Brian Acton, che decisero di investire i propri risparmi per questo progetto.

Nel giro di poco tempo ha riscosso un successo tale che nel 2014 è stata l’app di messaggistica più diffusa a livello globale, con oltre 600 milioni di utenti attivi. Un numero che è aumentato nel corso di questi anni e questo dimostra chiaramente il riscontro positivo.

È possibile inviare foto, video, documenti e tanto altro ancora. Per non deludere gli utenti, gli altri vertici non fanno altro che introdurre delle novità al giorno dopo giorno. Un esempio? L’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Tuttavia ogni cosa ha sia dei lati positivi che negativi e WhatsApp non fa eccezione. Non ci crederai, ma basta uno scatto condiviso al momento sbagliato e il tuo mondo potrebbe improvvisamente crollare. Ma com’è possibile che una cosa simile possa accadere? Andiamo subito a scoprirlo.

Whatsapp, una condivisione potrebbe essere fatale

Il sito altalex.com ha riportato per filo e per segno tutto quello che riguarda la denuncia che può essere fatta anche in seguito alla condivisione di una foto su WhatsApp. Di certo le multe da pagare sono salate, ragion per cui sarebbe opportuno adottare un atteggiamento per evitare il peggio.

In realtà bisognerebbe solo lasciarsi guidare dal buonsenso. Quante volte capita di fare uno strappo alla regola ed essere colti sul fatto? Questo potrebbe capitare a coloro che non rispettano determinati doveri, come quelli coniugali e Whatsapp gioca un ruolo fondamentale.

Uno scatto può stravolgere la quotidianità

Quando si dubita della fedeltà del proprio partner si cerca di vederci chiaro nella faccenda e, nel momento in cui si va davanti a un giudice, qualcuno vorrebbe tra le mani una prova concreta. A tal proposito si parla di separazione con addebito, in cui uno dei due ritiene l’altro responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Questo addebito ha una funzione sanzionatoria che consiste nel far perdere il diritto all’assegno di mantenimento e i diritti successori.

Il coniuge che vuole recarsi in tribunale deve dimostrare la lesione dei doveri coniugali e la prova tangibile può essere appunto una foto o delle chat inequivocabili. Purtroppo tante sono le persone che si dichiarano single sui social, ma in realtà sono sposate. Se vengono beccate allora saranno costrette all’abbandono del tetto coniugale e ad andare incontro a situazioni spiacevoli.