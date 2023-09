Editoria, l’informazione prende il volo grazie a partnership tra Urban Vision e Adnkronos

(Adnkronos) – Sempre più attualità negli aeroporti di Roma grazie alla collaborazione tra Urban Vision, media company leader nella comunicazione out of home e il gruppo Adnkronos, dove l’informazione dell’agenzia di stampa si integrano con la comunicazione istituzionale e di azienda. La forza dell’informazione unita alla creatività di Adnkronos si fonde così con l’impegno rivolto all’innovazione e a una comunicazione sempre più iconica e di tendenza tipiche di Urban Vision, generando una sinergia unica tra due importanti realtà nel panorama dei media nazionali, costruita esclusivamente per gli hub 'Leonardo da Vinci' di Fiumicino e 'Giovan Battista Pastine' di Ciampino. In particolare, ogni giorno, a schermi unificati, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, sulle 67 Gotv del circuito gestito in esclusiva da Urban Vision va in onda un appuntamento dedicato alle notizie economico-finanziarie provenienti da tutto il mondo; un palinsesto che verrà via via esteso anche a ulteriori tematiche, con l’obiettivo di aggiornare in tempo reale i passeggeri in transito. I monitor sono posizionati ai gate di imbarco con un palinsesto che garantisce un’elevata frequenza di esposizione: la dislocazione degli impianti, infatti, accompagna i viaggiatori nel loro percorso all’interno delle diverse aree dei due aeroporti, raggiungendo oltre 459 milioni di consumatori all’anno. "Siamo molto soddisfatti di avere a bordo Adnkronos, agenzia di stampa che da sessant’anni lavora sul territorio italiano per promuovere un’informazione di qualità. Un progetto che va così ad arricchire e valorizzare la partnership avviata lo scorso inverno con Aeroporti di Roma e con la quale offriamo opportunità di comunicazione per i brand che aspirano ad intercettare un’audience dinamica e predisposta al cambiamento e all’innovazione", sottolinea Gianluca De Marchi, Amministratore Delegato di Urban Vision. "Gli schermi del circuito GOtv si riempiono sempre più di informazioni dedicate ai viaggiatori che in questo modo possono tenersi aggiornati momento per momento prima dell’imbarco". "La sinergia con Urban Vision, leader della comunicazione in movimento – afferma Pietro Giovanni Zoroddu Direttore Generale del Gruppo Adnkronos – conferma la nostra volontà di raggiungere gli utenti, attraverso modalità sempre diverse, sempre più tecnologiche e in grado di fornire un servizio rapido e di qualità". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

