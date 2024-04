Eclissi solare a Roma, la vedi anche da casa tua: quest’orario non puoi perderlo | Prepara lo smartphone

Ci sarà l’eclissi solare a Roma e volete vederla? Ecco quando sarà e come assistere a questo spettacolo.

Ma sapete che cos’è l’eclissi solare? Si tratta di un fenomeno ottico-astronomico, abitualmente associato al sistema “Sole-Terra-Luna”, caratterizzato dall’oscuramento di tutto, o di una parte del disco solare da parte della Luna, visto dalla Terra. Si tratta di un evento davvero raro in quanto anche se dovesse verificarsi ad ogni novilunio, Sole, Luna e Terra dovrebbero anche essere perfettamente allineati tra piano equatoriale celeste e piano dell’eclittica.

Nell’eclissi totale di sole si verifica la cosiddetta corona solare che è possibile studiare. Questo è i fenomeno più studiato nelle osservazioni astronomiche. Il fenomeno si verifica soltanto se la Luna è ad una distanza dalla Terra tale da farla apparire di diametro angolare lievemente maggiore di quello del Sole.

Nel caso in cui la luna mostra un diametro angolare apparente minore di quello del Sole si osserva questo bellissimo anello luminoso. Quando si verifica un fenomeno del genere la luminosità del cielo scende improvvisamente quasi come se fosse notte per poi riapparire dopo pochi minuti.

Esistono anche l’eclissi parziale, quella ibrida e quella anulare. Ma a Roma si verificherà una eclissi totale di sole? Vediamo tutti i dettagli.

L’eclissi di sole totale a Roma

Alle 18,38 ora italiana si verificherà l’eclissi di sole esattamente l’8 aprile. Il fenomeno astronomico più atteso dell’anno avrà il suo culmine di ben 4 minuti nelle località più fortunate che ammireranno l’eclissi di sole in tutta la sua bellezza.

Negli USA è stata soprannominata “l’eclissi del secolo”, proprio perché un’eclissi così lunga non si vedeva da 100 anni.

Ecco dove sarà visibile davvero

L’eclissi purtroppo non sarà visibile in Italia ma soltanto in alcune zone come per esempio in Nord America, con l’oscurità che calerà su Messico, Stati Uniti e Canada. La durata complessiva sarà di oltre 5 ore. Il Virtual Telescope Project (VTP) coordinato dall’astrofisico Gianluca Masi trasmetterà in diretta sul portale ufficiale a partire dalle 17:00 del Tempo Coordinato Universale (UTC) – le 19:00 ora italiana.

Tra le grandi città più fortunate segnaliamo Durango in Messico; Austin, Dallas, Irving, Riverside, Cleveland ed Erie negli Usa; ed Hamilton, Montreal e Sherbrooke in Canada. Voi credevate di vederlo in Italia? Ma non disperate perché tra un anno dovrebbe esserci una eclissi parziale di sole visibile in tutta Italia. E poi chissà quali fenomeni ci attendono in tutti questi anni a venire.